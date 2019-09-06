Классика жанра: на показное открытие детского сада привезли подставных детей

В Татарстане на показное открытие детского сада привезли подставных детей.

Детский сад «Золотая рыбка» в деревне Куюки должен стать самым большим в районе. Местные жители ждали его с нетерпением, и в первых числах сентября, наконец, стало известно, что строительство завершено, и учреждение открывается. Церемония планировалась торжественная: на открытие приехали уполномоченная по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и представители республиканского министерства образования.

Правда, конкретное время торжества родителям будущих воспитанников не сообщили, и они начали собираться у детского сада с утра. Но на территорию их не пустили. К толпе вышла заведующая и сказала, что официальное открытие будет около 13:00. Родители вернулись к этому времени и увидели, что внутри что-то происходит.

Через полчаса на родителей всё-таки обратили внимание, и к ним вышел руководитель районного исполкома Альберт Хабибуллин, сообщает baza.io. Он объяснил, что это лишь торжественное завершение строительства садика, а официальное открытие будет только через два месяца, и отправил всех домой.

А на другой день в районные и федеральные СМИ рассказали об открытии «Золотой рыбки»: в сюжетах нарядные малыши бойко танцевали, пели и читали стихи перед умиленными чиновниками.

В местной администрации заявили, что это показанная церемония проводилась в честь завершения строительства, а официальное открытие планируется месяца через два – после оформления всей документации. Выступавшие перед чиновниками дети оказались участниками местного хореографического ансамбля, уточняет baza. По словам представителей местной администрации, это самые талантливые дети области и их постоянно приглашают на разные мероприятия. А будущих воспитанников и их родителей на праздник не пустили из соображений безопасности: в здании рабочие «доделывали какие-то мелочи».

Казань, Игорь Юров

Казань. Другие новости 06.09.19

Лже-Боярский, драки и гол в пустые ворота: «Автомобилист» дома разгромил питерский СКА. / В Верхнем Уфалее выразили недоверие главврачу местной больницы. / «В первые дни была паника, некоторые в школу не пошли», – репортаж из Кушвы, где подростков заподозрили в подготовке к массовой бойне (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»