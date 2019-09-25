Жители России назвали самую главную проблему в стране

Большинство жителей России (59%) назвали рост цен самой острой проблемой в стране. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром» в конце августа.

Почти четверть россиян (24%) считают наиболее актуальной проблемой кризисные явления в экономике, спад промышленного и сельскохозяйственного производства.

При этом за год в РФ вдвое выросло тех, кто опасается наплыва мигрантов. Если в прошлом году таких насчитывалось 10%, то в 2019-м – уже 18%, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные социологического исследования.

Опрос проводился 22-28 августа среди 1608 респондентов старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября Банк России ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%. Такое решение принято с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся в стране с начала текущего года, уточнил ЦБ. Регулятор также пересмотрел темпы роста ВВП вниз на предстоящие два года из-за ожидаемого замедления роста мировой экономики – до 1,5-2% в 2020 году и 1,5-2,5% в 2021 году.

Между тем Минэкономразвития РФ в своих прогнозах настроено более оптимистично. Министерство ожидает, что рост ВВП России уже в 2021 году достигнет 3,1%. Прогноз по 2019 и 2020 годам у МЭР практически такой же, как у Центробанка, – 1,3% и 1,7% соответственно.

В то же время в министерстве ухудшили прогноз по изменению реальных доходов населения на 2019 год. Ранее в ведомстве рассчитывали на рост на уровне 1%, а в августе снизили прогноз до 0,1%. По оценке Росстата, реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года по сравнению с прошлогодним уровнем снизились на 0,4%.

Инфляция в России в январе-августе составила 2,4%. За этот период цены на продовольсвие в стране выросли на 1,8%, следует из данных официальной статистики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.19

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