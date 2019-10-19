В России изменят порядок поверки счетчиков

Росстандарт меняет порядок оформления поверки счетчиков: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Подобным образом предполагается защитить граждан от мошенников, манипулирующих сроками проверок, навязывающих свои услуги и торгующих фальшивыми свидетельствами.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, – цитирует «Российская газета» руководителя Росстандарта Алексея Абрамова. – Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки».

Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта – федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, отмечает издание. Но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений.

Сейчас Росстандарт работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, а так же других метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.10.19

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