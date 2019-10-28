В Ставрополе торговца оштрафовали за продажу игрушечных террористов

Торговца в Ставрополе привлекли к административной ответственности за продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Дело в том, что продавец выставил на прилавок игрушечных террористов.

По словам представителя суда, на торговца пожаловались местные жители. В магазине для детей появились игрушечные террористы. Причем, речь шла не просто о маленьких солдатиках.

Среди игрушек была фигурка основателя запрещенной в России организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена стоимостью 2000 рублей, который шел в комплекте с автоматом и флагом террористической группировки.

Владелец магазина признался, что купил игрушки больше десяти лет назад, однако только сейчас решил устроить распродажу и выставил их на полки.

Его признали виновным по ст. 14.2 КоАП «продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». В соответствии с решением суда игрушечных террористов конфискуют, а торговец заплатит штраф в размере трех тысяч рублей.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 28.10.19

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