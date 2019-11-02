ЧП в Татарстане: более 30 детей отравились в гостинице

В Татарстане возбуждено уголовное дело о массовом отравлении детей. Как сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета, ЧП произошло в Казани в отеле «Кристалл».

В ведомстве уточнили, что накануне 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет из числа постояльцев гостиницы обратились в медицинские учреждения с признаками отравления. Шестеров из них были госпитализированы.

«По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано». По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. «Произведен осмотр места происшествия, отобраны образцы продуктов питания, изъята необходимая документация», – уточнили в СКР.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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