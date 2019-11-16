В Госдуму внесен законопроект о минимальной зарплате бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о дополнительных гарантиях отдельным категориям работников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о сотрудниках бюджетных учреждений в сферах здравоохранения, образования и культуры.

Предлагается внести изменения в 114-ю статью Трудового кодекса и установить минимальную месячную зарплату на уровне не ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.11.19

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