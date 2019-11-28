Власти Кемерово купили елку для города за 18 млн рублей

Мэрия Кемерово купила новогоднюю ель за 18 млн рублей, что вызвало неоднозначную реакцию жителей города и всего Кузбасса. Градоначальник Илья Середюк заявил, что елка городу была нужна, так как прежняя сломалась и морально устарела.

По словам мэра, старая новогодняя ель прослужила 11 лет, хотя имела гарантию 3 года. «С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, …30% ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей», – цитирует Середюка РИА «Новости».

Новая елка состоит из стального каркаса, около 1900 веток, 239 тысяч светодиодов, она «абсолютно технологичная». Кроме того, праздничное дерево имеет более тысячи программ, и каждый день их можно менять, можно выводить надписи, красивые узоры.

Мэр отметил, что елка, купленная для Кемерово – не самая дорогая. Есть конструкции и за 29 и за 35 млн рублей. «Но мы решили: раз мы идем вперед, раз мы приобретаем елку как минимум на 10 – 15 лет, мы должны учитывать уже современные требования к этим конструкциям. Именно поэтому мы приняли решение приобрести елку средней ценовой категории… Стоимость елки составила 17 млн 900 тысяч рублей», – уточнил Середюк.

Впрочем, несмотря на то, что старую ель градоначальник назвал морально устаревшей, она еще послужит. Ее установят Промышленновском районе.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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