Жители Кубани сняли на видео огненный НЛО (ВИДЕО)

Жители Краснодарского края стали очевидцами необычного явления – в небе полыхал неопознанный летающий объект. Кадры с места событий выложили в Сеть.

НЛО заметили в станице Калининская. Автор видео снимает затянутое тучами небо, где над горизонтом горит пламя. Можно предположить, что это блики солнца, однако просвета среди облаков не видно.

«Я даже не пойму, что горит в небе» – сказал житель станицы. При этом сам объект не движется, а остается на месте.

Пользователи предположили, что это летающая тарелка инопланетян. Другие посчитали, что в небе виден след от секретного оружия, которое испытывают военные.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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