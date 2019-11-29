В Красноярске полиция заинтересовалась объявлением о продаже жира щенков

Полицейские в Красноярске проводят проверку информации о продаже жира щенков лайки. Согласно российскому законодательству, убийство собак грозит уголовной ответственностью.

Объявление о продаже собачьего жира было размещено на площадке Avito. Отмечалось, что автор занимается разведением лаек уже 15 лет. Продавец гарантировал качество товара. После того, как информация об этом появилась в местных СМИ, объявление с сайта убрали.

Правоохранительные органы начали проверку полученных данных. Убийство собак влечет уголовную ответственность по статье о жестоком обращении с животными.

В свою очередь разместивший объявление человек рассказал порталу «360», что не производит собачий жир и сам купил его для бытовых нужд, а излишки решил перепродать.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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