Предновогодний выходной: еще один губернатор объявил 31 декабря нерабочим днем

В Псковской области 31 декабря будет выходным. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников по результатам опроса жителей, 92% из которых высказались за предновогодний отдых, который придется отработать в субботу, 28 декабря.

«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан», – отметил Вередников на своей странице в «Инстаграм».

Согласно документу, который опубликован на официальном портале «Нормативные правовые акты Псковской области», выходной с 28-го декабря переносится на 31-е декабря. Таким образом, 28-е декабря станет рабочим днем.

«Указ Губернатора распространяется на государственных служащих и работников госпредприятий Псковской области. Остальным предприятиям, органам местного самоуправления и частным работодателям рекомендовано воспользоваться документом в качестве руководства к действию», – уточнили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее аналогичное решение приняли руководителя ряда других российских регионов. 31 декабря будет выходным, в том числе, в Ставропольском крае и Крыму.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.19

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