В Волгоградской области учительница отрезала челку старшекласснику

В школе города Палласовка Волгоградской области отстранили от работы учительницу русского языка из-за того, что она укоротила челку подростку. Проводится проверка.

По словам директора школы №2 Лидии Авдощенко, инцидент произошел во время урока в восьмом классе. Когда 14-летний школьник подошел с тетрадкой, учительница взяла ножницы и немного подрезала подростку челку, передает РИА «Новости». Мальчик пошел на следующий урок, а затем ушел домой, где уже кто-то другой срезал ему челку очень коротко.

В школе проводится служебное расследование, на время которого педагога отстранили от работы. В мусорном ведре нашли волосы ребенка, как утверждает Авдощенко, их длина около 1-1,5 см.

Отмечается, что в классе, где учится подросток, обучаются сложные с точки зрения успеваемости ученики. Учительницу характеризуют как большого профессионала, которая всегда заботилась о своих учениках, у нее есть грамоты и награды.

Мальчик также считается тихим и спокойным, он из многодетной семьи, ранее не был замечен в конфликтах с другими педагогами или сверстниками. Родители ребенка отказались от претензий в адрес учительницы.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 16.12.19

В школы Екатеринбурга записались 2600 первоклассников-льготников. / Самолет «ЮТэйр» аварийно приземлился в Югре: обошлось без жертв. / Некомпетентность и издевательство: чиновники отказываются признавать гражданином РФ ребенка, родившегося на полуострове накануне Крымской весны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»