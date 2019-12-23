Пропавшую 16 лет назад девочку обнаружили в психдиспансере

Жители Томска нашли свою родственницу, которая пропала еще девочкой 16 лет назад. Все это время она провела в психоневрологическом диспансере, так как не могла вспомнить кто она и откуда.

16-летнюю Юля обнаружили у вокзала в Красноярске в 2003 году. Девочка не знала ничего о себе кроме имени. Она не смогла назвать милиционерам адрес проживания и даже своей фамилии. После обследования Юлю направили в психдиспансер, где она провела 16 лет, сообщает НГС24.

В 2019 году поиском родных женщины занялась организация «Поиск пропавших детей». «Мы узнали об этой девушке недавно и решили подключить к поискам соцсети, – рассказала руководитель Оксана Василишина. – У нас был похожий случай, когда родных не могли найти в течение семи лет, а после распространения ориентировок в соцсетях близкие нашлись за три дня».

20 декабря в организацию позвонил мужчина, который назвал себя братом Юлии. Он утверждает, что их многодетная семья живет в Томске. Родственники узнали Юлию по фотографии.

В настоящее время близкие занимаются сбором документов, для того, чтобы забрать женщину домой.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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