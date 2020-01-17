Рекордная жара и разрушительные наводнения: Россию ждут природные катаклизмы

Россия во второй половине XXI века окажется во власти климатических катаклизмов в виде наводнений и рекордной жары. С таким неутешительным прогнозом выступил глава Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на Гайдаровском форуме в Москве. По словам эксперта, люди своими действиями провоцируют стремительные климатические изменения, порой разрушительного характера, и избежать этого не получится. Человечество уже «приговорено к определенному развитию событий», – приводит слова специалиста РИА «Новости».

Катцов предупредил, что России грозят «волны жары», наводнения и другие опасные катаклизмы. По его мнению, к такому развитию ситуации следует готовиться заранее.

Эксперт отметил, что ученые ранее называли основной задачей снижение влияния на климат антропогенного фактора, однако в итоге пришли к выводу, что климатическая система Земли очень инертна. Теперь необходимо решать задачу адаптации цивилизации к изменениям климата.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил аномально теплую зиму в России тем, что все циклоны идут по северным траекториям, и территория РФ постоянно находится в их теплом секторе. При этом сибирский антициклон достаточно слаб, чтобы влиять на погоду. Другие метеорологи высказывали мнение, что Россия непосредственно почувствовала на себе влияние глобального потепления, о чем свидетельствует рекордное повышение температуры Мирового океана. Звучали и экзотические версии – депутат Госдумы Алексей Журавлев недавно заявил, что аномальную зиму в России могли спровоцировать американцы с помощью климатического оружия. Однако специалисты Росгидромета отвергли такую возможность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

Глава МИД Украины обсудил «поведение России» с голландским коллегой. / Тегеран готов передать Киеву тела погибших в авиакатастрофе. / Неандертальцы ныряли в поисках красивых и полезных ракушек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»