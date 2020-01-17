Умер «хранитель Средиземья» Кристофер Толкин – писатель и публицист, сын знаменитого английского писателя Джона Толкина. Ему было 95 лет. Новости сообщили Международном Толкиновском обществе в «Твиттере».

«Общество Толкина выражает глубокие соболезнования Бэйли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкин», – говорится в сообщении.

Кристофера Толкина по праву можно назвать Хранителем Средиземья, сообщают «Нвроньюс». Он проделал огромную работу по доработке и систематизации литературного наследия своего отца и выпустил многочисленные книги на основе неизданных рукописей Толкина-старшего.

Первой такой книгой стал «Сильмариллион», затем последовали «Неоконченные сказания», «Утраченные сказания», «Дети Хурина» и другие. Его последним изданием, стало выпущенное в 2018 году «Падение Гондолина».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.01.20

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