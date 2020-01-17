Найдено новое средство от похмелья

Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма. Оказывается, идеальным средством для выхода их абстинентного синдрома является вовсе не капустный рассол или минеральная вода, а персиковый сок.

Как сообщает «Московский Комсомолец», ученые из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» провели масштабное исследование на содержание биологически активных веществ в персиковой соковой продукции. Исследования концентрированных соков-пюре и нектаров промышленного производства проводились не только в лабораториях «ФИЦ питания и биотехнологии», но также в лабораториях Франции и Германии. Полученные данные подтвердили, что именно в составе персикового сока и нектара содержится большое количество пищевых волокон, а также гидроксикоричные (хлорогеновые) кислоты, в-каротин, витамин Е и минеральные вещества (калий и медь). Этот состав идеально подходит для тех, кто накануне выпил лишнего или кто слишком утомлен длинными российскими новогодними праздниками.

Потребление персиков и персиковой соковой продукции снижает окислительный стресс в организме, а потребление персикового сока может оказывать защитное действие при метаболических нарушениях, вызванных ожирением, включая гипергликемию, дислипидемию и резистентность к инсулину и лептину, сообщает «МК».

Москва, служба информации

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