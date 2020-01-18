Умер самый короткий мобильный человек в мире

Книга Гиннеса сообщает о смерти самого короткого мужчины в мире. Хагендра Тхапа Магара родился 14 октября 1992 года в Непале. В 2010 году в одной из местных больниц был рафиксирован его рост – 67 см 8 мм. Отмечается, что Книга рекордов Гиннеса признает две категории людей невысокого роста – мобильных и немобильных. Рост Хагендры сделал его самым коротким живущим мобильным человеком на планете, он был чуть более чем на 7 см выше, чем филиппинец Джунрей Балауинг, рост которого составляет 59,93 см и который из-за несовершенства остеогенеза не может ходить или стоять без посторонней помощи. Хагендра быстро прославился и в 2011 году даже стал послом доброй воли в сфере туризма в Непале.

Скончался самый короткий мобильный человек в мире от проблем со здоровьем, у него было сердечная проблема, астма и пневмония.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 18.01.20

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