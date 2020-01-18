Президент России озвучил сумму выплат ветеранам ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получат к 75-летию Победы по 75 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных годовщине прорыва блокады Ленинграда.

" 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч – труженикам тыла», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Отметим, что традиционно ко Дню Победы ветеранам начисляют по 10 тыс рублей, труженикам тыла – 5 тыс.

Ранее МИД России сообщал, что на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены лидеры всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А 9 мая в Параде Победы на Красной Площади буду участвовать военные контингенты стран ОДКБ.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.20

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