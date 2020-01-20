Роскомнадзор сменил пресс-секретаря. Как говорится в официальном сообщении ведомства, с 20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена. На позиции помощника Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря cлужбы. «Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности cлужбы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы», – говорится в релизе ведовства.

По данным «Бизнес ФМ», Прохорова в разные годы работала в компаниях «Объединенная компания «Сибирский алюминий», «Русский алюминий», «Русал – Управляющая компания» в области связей с общественностью, в ОАО «Вымпелком» с 2010 года занимала пост директора по внешним коммуникациям, также работала в подразделении управленческого консалтинга группы компаний «Регион», позднее занимала должность директора по внешним и внутренним коммуникациям АО «Ре-Кон».

Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский принял решение уволиться, сообщает ТАСС. На своё работе он уже успел побывать в роли подозреваемого и посидеть под домашним арестом по делу о нецелевых расходах. Следствие подозревало его и ряд других сотрудников РКН в том, что они нанимали на работу «мёртвые души» и списывали под это значительные суммы.

Москва, Новы День, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.01.20

Этапированному в Москву крымчанину предъявлено обвинение в шпионаже. / Жители пригорода Челябинска выступили против сложившейся транспортной системы, точнее – ее отсутствия. / Смена генпрокурора может аукнуться Челябинской области. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»