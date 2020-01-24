Умерла старейший в России практикующий хирург-проктолог Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году ушла из жизни легендарный врач – хирург-проктолог Алла Ильинична Левушкина. Она была одним из основателей колопроктологической службы Рязанской области и старейшим практикующим хирургом в России, сообщают «Вести».

Как сообщается на сайте регионального минздрава, Алла Ильинична прекратила свою деятельность в городской клинической больнице №11 Рязани по состоянию здоровья, когда ей было уже за 90 – в 2018 году, а в практическом здравоохранении врач проработала 67 лет.

В 2014 году Алле Левушкиной была вручена премия «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Рязань, Елена Васильева

Рязань. Другие новости 24.01.20

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