Путин призвал пересмотреть сроки по заявлениям по маткапиталу

Владимир Путин официальным распоряжением призвал сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.

Как сообщает «Российская газета», в том числе такое сокращение надо сделать через организацию электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, предоставляющими льготную ипотеку. Срок выполнения, обозначенном в официальном сообщении Кремля, значится 31 июля 2020 года.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.01.20

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