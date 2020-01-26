Гражданка Израиля, осуждённая в РФ за контрабанду наркотиков, попросила Путина о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар, которую осудили в России за контрабанду гашиша, попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвокатов осуждённой, их клиентка согласилась с рекомендацией адвокатов отправить прошение, тогда как ранее она отказывалась это делать.

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова сообщила, что комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посодействует передаче прошения Иссахар президенту РФ.

11 октября Химкинский городской суд дал израильтянке 7,5 лет колонии.

Девушку задержали в апреле 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив и сделала пересадку в московском аэропорту Шереметьево. В багаже, к которому у нее не было доступа, нашли 9,6 г гашиша.

Израильтянка не отрицала, что в рюкзаке были наркотики, но не признала вину в контрабанде.

На этой неделе во время официального визита в Израиль Владимир Путин обсуждал судьбу Наамы Иссахар с Беньямином Нитаньяху и матерью осуждённой девушки. На встрече с прессой Путин заверил – у Наамы все будет хорошо.

Есть неофициальная информация о том, что взамен на лояльность по делу Иссахар, Россия получила от Израиля ряд бонусов, в том числе христианское подворье в 70 метрах от Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Москва, Елена Васильева

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