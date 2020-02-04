В Южной Корее будут сажать в тюрьму наживающихся на медицинских масках и дезинфекторах

Южная Корея с 5 февраля 2020 года вводит запрет на создание искусственного дефицита медицинских масок и средств для дезинфекции рук. В случае нарушения нового требования, может последовать наказание в виде двух лет тюрьмы или штраф до 42 000 долларов США.

Чрезвычайная мера направлена ​​на то, чтобы не дать производителям и поставщикам получить значительную прибыль от вспышки коронавируса, говорится в пресс-релизе министерства экономики и финансов Сеула. Мера будет действовать до конца апреля текущего года, сообщает CNN.

Напомним, что на данный момент до 20 тысяч человек по всему миру считаются зараженными новым коронавирусом из Уханя. Умерли от него 427 человек.

Сеул, Елена Васильева

Сеул. Другие новости 04.02.20

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