Как и обещали: медики во Франции начали забастовку

Врачи во всей Франции складывают с себя административные полномочия. Речь, прежде всего, идет о заведующих отделениями в государственных больницах.

То, что сейчас происходит в медсекторе Франции – называется забастовка, пишут «Евроньюс». Врачи требуют лучшего финансирования для госпиталей, повышения зарплат, в том числе среднему медперсоналу, увеличения штата медработников. С 27 января порядка 400 врачей отказались исполнять обязанности, не имеющие непосредственного отношения к лечебной практике.

Наша задача – добиться переговоров с президентом Эммануэлем Макроном. Мы можем сказать, что именно с ним будут связывать либо исчезновение государственных больниц, либо их спасение. Переговоры еще не начались. Правительственные меры в области здравоохранения были объявлены в ноябре, но их недостаточно, чтобы вернуть персонал на работу в госучреждения», – поясняет врач Аньес Хартеманн, которого цитирует «Евроньюс».

По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен, правительство ежегодно увеличивает финансирование госбольниц и намерено в дальнейшем выделять соответствующие средства. Отказ врачей от административных обязанностей, подчеркивает министр, парализует распределение бюджета в рамках учреждения.

«Если врачи отказываются от руководства отделениями, если между заведующими отделений и дирекцией отсутствует какая либо связь, как тратить и распределять финансовые средства?" – задается вопросом министр. При этом Бюзен говорит о «необходимости срочно поддержать персонал больниц, и обеспечить сотрудникам нормальные условия работы и качественное оборудование».

Медики, в свою очередь утверждают, что финансирования госбольниц, в том виде в каком оно есть, недостаточно.

На 14 февраля врачи наметили очередную акцию в рамках которой в больницах населению будет оказываться только срочная помощь.

Париж, Елена Васильева

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