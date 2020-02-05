В Европе из-за коронавируса случилась вспышка расизма

Вспышка коринавируса в Китае породила «расистскую проблему» в Европе. Фактически, все азиаты в один момент стали изгоями. «Эта женщина только что спросила, нет ли у меня вируса», – рассказывает живущий в Страсбурге студент из Китая Дональд Йонг Гадда на видеозаписи, получившей широкое распространение в социальных сетях. Как сообщает «Евроньюс», мужчина с записи жалуется, что одна из покупательниц в магазине сначала потребовала, чтобы он убрал руки от авокадо, которые она хотела приобрести, а затем стала задавать вопросы о его национальности и о состоянии здоровья.

На фоне новостей о новом коронавирусе в городах Франции некоторые прохожие воспринимают людей с восточным разрезом глаз как потенциальную угрозу, сообщают «Евроньюс».

Так, на юге Парижа в районе, где живёт особенно много выходцев из стран Азии, прохожие эмоционально рассказывают о своём негативном опыте: «В общественных местах, например в автобусе, я вижу, как реагируют люди: они стараются отойти, на лицах можно увидеть, что они явно не рады моему присутствию. Я не осуждаю их, я понимаю, почему так происходит. Но ведь то, что мы азиаты и приехали из одной страны ещё не значит, что мы заразны», – рассказывает один из интервьюируемых «Евроньюс». Другой опрашиваемый рассказывает: «Я работаю в аптеке, к нам приходит много посетителей. Как-то раз одна покупательница подошла к кассе, увидела, что я чихнул, и сказала: «Я зайду позже»».

В Париже изменение отношения к китайцам обернулось реальными проблемами и для бизнеса. Пострадали, в частности, рестораны восточной кухни. Менеджер вьетнамского кафе Минг Фам Ба в беседе с «Евроньюс» жалуется: «Обычно у нас много посетителей, с полудня до трёх всегда очередь. Но сейчас здесь пусто, никого нет!» По словам ресторатора, клиенты не скрывают тревоги из-за сообщений о коронавирусе, а некоторые даже спрашивают, не работают ли в кафе китайцы.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 05.02.20

Стиль работы – противоречивый: в Крыму режим экономии воды отменили, не успев ввести. / «Кошачий» скандал вокруг «Аэрофлота»: хозяева животных настаивают на пересмотре правил авиаперевозок. / Лидер «Коммунистов России» заявил, что для его партии выборы – не самоцель. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»