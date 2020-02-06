В Перми выпустили футболки с изображением уханьского коронавируса

В Перми местная компания выпустила принтованные футболки, посвященные, уханьскому коронавирусу.

Как сообщает местная интернет-газета Текст, принт представляет собой большое изображение молекулы 2019-nCoV. Линейка футболок разных цветов и размеров сделана в рамках проекта Molotov Custom – это бренд уличной одежды – и уже доступна к покупке.

Напомним, новый тип коронавируса был зарегистрирован в декабре прошлого года в городе Ухань. На текущий момент от заболевания погибло более полутысячи человек, еще 28 тысяч им были заражены. Больных коронавирусом выявили уже в 25 странах мира.

Пермь, Елена Васильева

Пермь. Другие новости 06.02.20

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