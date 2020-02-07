Жители Новороссийска жалуются на ситуацию с водой – она есть в кранах только 6 часов в сутки

Жители Новороссийска жалуются на ситуацию с поставками воды в город. Как сообщает пресс-служба местного водоканала, в связи с сильным износом системы водоснабжения, город переведен на специальный регламент поставок – вода появляется в домах горожан на три часа утром – с 06:00 до 09:00 и три часа вечером – с 18:00 до 21:00.

Кроме изношенных труб, в Новороссийске наблюдается и фактический дефицит воды – в связи с засушливым летом и отсутствием дождей местные водохранилища обмелели до критических отметок.

Жители Новороссийска и местные власти надеются, что дожди, которые пошли в последние дни в регионе, улучшат общую ситуацию и позволят включать подачу воды в дома на более длительный срок, чем 6 часов в сутки. Кроме того, городу необходимы миллиарды рублей на реконструкцию водопровода – где их взять в администрации Новороссийска пока не придумали. Пока же ведутся локальные ремонты – реализуется программа по строительству новой нитки Троицкого группового водопровода протяженностью 50 км за счет средств краевого бюджета.

Новороссийск, Елена Васильева

Новороссийск. Другие новости 07.02.20

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