Китайцы скорбят по умершему врачу, который первым заметил симптомы уханьского вируса

Китайцы негодуют. Поводу послужила смерть врача Ли Вэньляна. Офиальмолог первым заметил коронавирус в Ухане и сообщил о заболевании в одной из социальных сетей. Вскоре он был арестован полицией за распространение опасных и ложных слухов, потом отпущен. Накануне врач умер от коронавируса. Смерть его вызвала широкий общественный резонанс. Соцсети наполнились сообщениями «Правительство должно извиниться перед Ли Вэньляном». Сотни китайцев использовали этот хештег в соцсетях, прежде чем он был удален.

«Это пример ответственного отношения человека к обществу. Он был честным и добросовестным. Над этим стоит поразмыслить всем членам нашего общества», – цитирует китайцев «Евроньюс».

В конце января Верховный суд КНР раскритиковал действия полиции по отношению к Ли Вэньляну и еще восьми врачам, которые первыми заговорили о начале эпидемии. К тому моменту заболели уже тысячи человек.

«Проводить профилактическую работу, контролировать ситуацию все еще сложно. Необходимо, чтобы общество уделяло больше внимания медперсоналу, помогало врачам. Только так удастся выйти победителями из этой борьбы», – заявила Сонг Шули, представитель Национальной комиссии здравоохранения.

В Гонконге люди зажигают свечи и несут цветы к портрету Ли Вэньляна: здесь от нового коронавируса скончался один заболевший. 17 лет назад более 300 местных жителей умерли, заразившись атипичной пневмонией, сообщают «Евроньюс».

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 07.02.20

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