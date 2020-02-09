В Санкт-Петербурге умер известный композитор

В СанктПетербурге на 88 году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский. Прощание с ним пройдет 13 февраля. Как рассказала прессе супруга композитора Раиса Слонимская, причина смерти – послеоперационное осложнение.

Соболезнование по поводу кончины композитора уже высказал губернатор города Александр Беглов: «Для нашего города его имя значило очень много. Он был одним из самых известных и талантливых композиторов нашего времени. Во многом он определял музыкальную жизнь нашего города и России всех последних десятилетий. Сергей Михайлович воспитал целую плеяду талантливых учеников».

Напомним, что Слонимский является автором музыки к таким фильмам как «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Мастер и Маргарита», «Король Лир», балету «Икар» и др.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

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