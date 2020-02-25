Умер самый пожилой житель Земли

В Японии умер самовывоз пожилой житель планеты Ватанабэ Титэцу. На момент смерти ему было 112 лет. Как сообщает РИА «Новости», мужчина скончался 23 февраля в доме престарелых. За две недели до этого долгожитель вошёл в Книгу рекордов Гиннеса.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию. До него самым пожилым человеком в мире считался Масадзо Нонака с острова Хоккайдо, который умер в возрасте 113 лет 20 января 2019 года, напоминают ria.ru.

Токио, Елена Васильева

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