В Якутске хотят ввести налог для владельцев собак

Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила рассмотреть возможность введения налога для владельцев собак. По ее словам, собранные деньги необходимо направить на создание приютов для безнадзорных животных.

«Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение», – цитирует чиновницу «Интерфакс».

Авксентьева отметила, что отлов, карантин, вакцинация, чипирование и стерилизация одной собаки обходятся в 14 тысяч рублей. «Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное», – подчеркнула градоначальница.

На исполнение федерального закона о животных, который вступил в силу с января и предусматривает ответственность государства перед населением, потребуется более 190 млн рублей. Еще около 46 млн рублей Якутску нужно на строительство приюта. При этом в бюджете региона на 2020 год на эти цели предусмотрено всего 5,7 млн рублей, а в бюджете города – еще 1,7 млн рублей.

Ранее Авксентьева обратилась к жителям и бизнесменам с просьбой поддержать городской пункт передержки животных. Она отметила, что помощь принимается в любом виде. «Все проводимые мероприятия будут задокументированы для того, чтобы затем подготовить иски и взыскать фактически понесенные затраты из бюджета республики, сверх предоставленных субвенций на 2020 год», – говорила чиновница.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 02.03.20

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