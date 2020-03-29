Путин утвердил список поручений, принятых по итогам обращения к жителям России

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, принятых по итогам обращения к жителям России 25 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Большой раздел касается мер социальной поддержки. В числе прочего, с 1 апреля имеющим право на маткапитал семьям с ребенком до 3 лет будут дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей.

С 1 июня должны начаться ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.

Кабмину поручено до 31 декабря увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ.

В качестве помощи бизнесу поручено отсрочить на полгода налоговые платежи для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса, а также обеспечить снижение до 15% страховых взносов с зарплат, превышающих МРОТ, сотрудников таких предприятий.

Физлица и ИП получат право на кредитные каникулы при падении доходов на 30%.

Малый и средний бизнес, пострадавший от COVID-19, может рассчитывать на полугодовые кредитные каникулы или перенос графика платежей на срок, указанный в обращении заемщика – соответствующий закон должен быть принят до 20 апреля.

Госдума и правительство должны до 17 апреля упростить и ускорить процедуру оформления банкротства граждан.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.03.20

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