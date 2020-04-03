Вышедшего перепарковать машину уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Житель Уфы получил штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Мужчина ночью вышел во двор, чтобы переставить автомобиль.

По данным полицейского главка Башкирии, 33-летнего мужчину задержали во время полицейского профилактического рейда в ночь на 2 апреля на улице Летчиков в микрорайоне Затон Уфы.

В отношении задержанного был составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы полиции были переданы в суд. В ходе заседания мужчина признал свою вину. Мировой судья Ленинского района назначил уфимцу административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это первый штраф в России после ужесточения наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях угрозы распространения коронавируса. Соответствующие поправки в КоАП президент РФ Владимир Путина подписал 1 апреля. Штрафы для здоровых граждан за нарушение режима самоизоляции составят от 15 до 40 тысяч рублей.

Уфа, Ольга Панфилова

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