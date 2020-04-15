Жительница Кузбасса ушла в запой и хотела прикрыться карантином

Жительница поселка Ижморский Кемеровской области не вышла на работу, так как распивала алкоголь. Затем она собиралась притвориться больной коронавирусом, чтобы прикрыть прогулы карантином.

Как сообщили в полиции, 39-летняя женщина два дня не ходила на работу. Затем она позвонила на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу и сообщила, будто после общения со знакомым, который вернулся из другого региона, у нее уже несколько дней высокая температура.

Когда к ней пришли медики, женщина не открыла им дверь. Она рассчитывала, что ее отправят на карантин и это послужит оправданием перед работодателем за прогулы.

«В отношении нарушительницы полицейские составили протокол по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб», которая влечет наказание в виде административного штрафа в размере до 1500 рублей», – отметили в региональном главке МВД.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 15.04.20

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