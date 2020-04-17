В Краснодаре акушерку уволили за предложение обменять маски на квартиру

Акушер родильного дома в Краснодаре выложила в Instagram видео, в котором предложила обменять защитные маски и антисептики на квартиру. Начальство шутку не оценило.

Девушка опубликовала ролик в сториз. На кадрах она раскидывает медицинские маски и показывает бутылочки с антисептическими средствами, видео сопровождается надписью: «Меняю на двушку в Краснодаре». В следующем посте акушерка сообщает, что ищет работу.

По данным агентства Life, после публикации ролика начальство предложило девушке написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Медик рассказала, что ролик был снят до введения режима самоизоляции и задумывался как шутка. Из-за введения карантина девушке пока не удалось обратиться в трудовую инспекцию.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 17.04.20

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