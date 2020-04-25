СПЧ предлагает разрешить жителям в России в майские праздники погулять и съездить на картошку

Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России предлагают ослабить режим самоизоляции на время майских праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СПЧ намерен в ближайшие дни направить в кабмин регламент активного поведения граждан на самоизоляции, подразумевающий разрешение выходить людям в парки и «выезжать на картошку».

«Карантин затягивается, нужно продумать, как дать людям возможность дышать воздухом, особенно детям и тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы,– цитирует «Коммерсант» главу СПЧ Валерия Фадеева.– Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться. Сейчас мы изучаем ситуацию в регионах по введению ограничений на передвижение, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России».

Кроме того, предлагается ввести в Москве «зеленого пропуска» на утренние пробежки и велопрогулки: «Когда люди гуляют в одиночестве, шанс заразиться или заразить равен нулю»,– поясняют авторы идеи. Правда, к единому мнению по этому вопросу в СПЧ не пришли: велик шанс, что люди начнут собираться группами. Как вариант рассматривается возможность поручить старшим по подъезду или дому разрабатывать графики прогулок жильцов.

Напомним, правительство РФ наделили регионы полномочиями самостоятельно определять ограничения в период пандемии. И если в некоторых субъектах (например, в Краснодаре и Ульяновске) уже вводятся послабления, то, по мнению правозащитников, «Москва – это образец репрессивных практик для самоизолированных граждан».

Отметим, средний индекс самоизоляции 24 апреля в городах с населением более 500 тысяч превысил 3 балла только в Москве (3,2) и Махачкале (3,1). Но и это означает, что на улицах было людей. Остальные крупные города попали в категорию «на улице очень много людей».

Мсква, Игорь Юров

Мсква. Другие новости 25.04.20

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