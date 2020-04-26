Ушли за коньяком: из карантинного центра в столице Кении сбежали полсотни человек

В Кении объявлены в розыск 50 человек, сбежавших из карантинного центра в столице страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежедневная стоимость нахождения в учреждении составляет около 2000 кенийских шиллингов (20 долларов США), что соответствует среднему двухдневному заработку. При этом многие пациенты жалуются на плохие условия содержания.

Ранее из подобного учреждения в городе Мандера загадочным образом исчезли 32 пациента, их до сих пор не нашли.

Всего в Кении зафиксировано 343 случая заражения коронавирусом, 14 завершились летальным исходом.

Напомним, мэр Найроби Майк Сонко предлагал включить коньяк в список необходимых на время эпидемии продуктов, считая напиток «санитайзером горла».

«У нас будет несколько маленьких бутылочек Hennessy в продуктовых наборах, которые мы будем раздавать нашим людям», – объявил он. Но подвергся резкой критике как со стороны оппозиции, так и со стороны ВОЗ. Идею не поддержали даже представители бренда, подчеркнувшие: «Потребление продукции нашего бренда или любого другого алкогольного напитка не защищает от вируса».

Возможно, именно отсутствие алкоголя в списке «лечебного питания» провоцирует массовые побеги из карантинных центров: пьянство в Кении давно приобрело размеры эпидемии.

Найроби, Игорь Юров

Найроби. Другие новости 26.04.20

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