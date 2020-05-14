Вылеченная от коронавируса россиянка совершила суицид в больнице

В Ставропольском крае вылечившаяся от новой коронавирусной инфекции пожилая женщина совершила суицид. Пенсионерка свела счеты с жизнью перед выпиской из медучреждения, где она проходила лечение от Covid-19. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем инстаграме.

Трагический случай произошел 13 мая в одной из больниц Ставрополья. По словам главы региона, врачи сделали всё возможное, чтобы пожилая женщина выздоровела и уже готовилась к выписке. «Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой», – написал Владимиров, уточнив, что пенсионерка покончила с собой на территории больницы.

Сейчас, по словам главы края, ведется следствие, выясняются все обстоятельства инцидента. В самой больнице будет проведена служебная проверка.

Владимиров призвал жителей региона «быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом», отметив, что сейчас «у многих нервы на пределе».

Отметим, что в Ставрополье, по данным на 13 мая, выявлено 1 176 случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 21 человек, выздоровели – 380.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 14.05.20

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