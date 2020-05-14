Нижегородским салонам красоты разрешили принимать клиентов только под видеонаблюдением

Власти Нижнего Новгорода обозначили требования, лишь соблюдая которые салоны красоты могут начать работу в условиях пандемии. В частности, парикмахерские должны установить камеры на входе и в залах, а процесс оказания услуг необходимо транслировать в Систему видеоаналитики.

Требования прописаны в указе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пишет BFM. Салоны обязаны обеспечить бесперебойную трансляцию происходящего в зале и передачу данных властям, чтобы те могли смотреть, сколько клиентов в салоне одновременно, нет ли очередей, носит ли персонал маски и соблюдается ли дистанция.

Предприниматели считают, что сама идея противоречит закону о неприкосновенности частной жизни. Как объяснить клиенту, пришедшему на эпиляцию, что вся процедура будет проводиться под присмотром «Большого брата»?

По словам юристов, таким образом нарушается еще и закон о персональных данных. Салонам придется брать у клиентов разрешение на то, что видео с ними может быть использовано для третьих лиц в их личных интересах. Очевидно, что мало кто согласится обслуживаться в таких организациях.

При этом правительство готово компенсировать лишь часть затрат на установку видеооборудования – в размере 50% и не более 3 тысяч рублей на одну камеру. Эксперты указывают на то, что компенсация не окупит и малой части расходов предпринимателей на установку видеооборудования и связь для передачи данных в Систему видеоаналитики. Услуги операторов связи и техника обойдутся в среднем 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Очевидно, что далеко не все салоны смогут выполнить требования после двух месяцев простоя.

В результате бизнес уходить в тень, парикмахерские снимают вывески и работают незаконно лишь бы как-то удержаться на плаву, а гражданам ничего не остается, как воспользоваться услугами нелегалов.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 14.05.20

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