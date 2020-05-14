Метеорологи предрекли аномальные летние температуры почти по всему миру

Всемирная метеорологическая организация спрогнозировала, что в большинстве территорий нашей планеты в мае, июне и июле сохранятся положительные температурные аномалии. Об этом говорится в информационном бюллетене глобального климата на предстоящие три месяца.

Синоптики ожидают, что особенно существенные климатические отклонения по температуре воздуха будут наблюдаться в тропических широтах и на значительных территориях северного полушария, сообщает центр погоды «Фобос». По их мнению, формированию погодных аномалий способствует, в том числе, глобальное потепление.

Что касается количества осадков, то превышение нормы прогнозируется над Австралией и западной частью Индонезийского архипелага, а также севернее экватора в центральном районе тропической части Тихого океана и в Индийском океане, за исключением крайнего запада.

Количество осадков ниже нормы осадки ожидается на юге Южной Америки, в Карибском бассейне, в экваториальной части Южной Америки и на территории Индии, Пакистана, Бангладеш.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.05.20

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