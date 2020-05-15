Полицейские ввалились в квартиру сибиряка, отвезли его в отдел и забили до смерти

В Томской области арестованы трое правоохранителей, до смерти забивших мужчину прямо в отделе полиции.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по двум статьям: п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Вопиющий инцидент произошел в ночь на 1 мая в селе Бакчар. По данным СКР, трое сотрудников ОМВД России по Бакчарскому району, «ложно воспринимая интересы службы», незаконно проникли в квартиру одного из сельчан, доставили его в отдел полиции, где избили руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.

Телеграм-канал Mash уточняет, что после избиения полицейские мужчину бросили на улице. Пострадавший успел доползти до дома и назвать имена мучителей. Позже он умер.

По ходатайству следствия суд санкционировал арест полицейских. Их уже уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Томск, Наталья Петрова

Томск. Другие новости 15.05.20

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