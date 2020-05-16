60 тыс рублей за смену: Путин поручил утвердить новые выплаты за работу с коронавирусными больными

Врачам, работающим с коронавирусными больными в соцучреждениях, должны платить 60 тысяч рублей за смену. Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, состоявшегося 11 мая 2020 года.

В числе прочего правительству РФ поручено внести в федеральное законодательство изменения, предусматривающие специальные федеральные доплаты к заработной плате за особые условия труда в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме, в следующих размерах:

– врачам – 40 тыс рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 60 тыс рублей за смену;

– среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу – 25 тыс рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 35 тыс рублей за смену;

– младшему медицинскому персоналу – 15 тыс рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 20 тыс рублей за смену;

– техническому персоналу – 10 тыс рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 15 тыс рублей за смену.

Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Москва, Игорь Юров

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