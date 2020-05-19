Ярко-зеленый шар и громкий взрыв: метеорит упал в Сибири (ВИДЕО)

В Сети появились видео, запечатлевшие падение метеорита на юге Красноярского края.

Летящий яркий шар местные жители заметили около 23:00 в понедельник, 18 мая. На кадрах с камер уличного видеонаблюдения видно, как ночное небо на большой скорости пересекает небесное тело, приближаясь к земле, а затем угасает. При этом сам шар светился зеленым цветом.

Падение метеорита в Красноярском крае

Очевидцы рассказали, что при падении «небесного странника» они слышали громкий хлопок.

Светящийся болид в небе заметили в Канске, а также в Курагинском, Минусинском, Каратузском районах Красноярского края.

Ранее, в феврале падающий метеорит сняли на видео в Сегежском районе Карелии. На кадрах видно, как крупный светящийся шар летит в темном небе над жилыми домами, а затем взрывается – видна яркая вспышка. Очевидцы, по их словам, слышали сильный хлопок.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 19.05.20

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