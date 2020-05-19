Сибирский болид: в небе над Россией пролетел светящийся шар

Яркий метеорит, который был замечен над Сибирью, судя по всему, сгорел в атмосфере. Об этом сообщила представитель учебно-научного центра «Планетарий» при Сибирском госуниверситете геосистем и технологий Виктория Дамм.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как светящийся шар движется по небу, а потом гаснет. Явление можно было наблюдать юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.

«Вероятнее всего объект, болид сгорел в атмосфере. Возможно, какие-то мельчайшие частицы остались. Если и были более крупные, то все равно об их обнаружении сейчас говорить сложно», – цитирует Дамм РИА «Новости».

Она пояснила, что объект, судя по всему, был довольно внушительных размеров, иначе он бы сгорел в атмосфере намного раньше и был бы виден лишь как небольшая искра на небе.

В региональном главке МЧС отметили, что спасатели не фиксировали падения небесных тел и никто из очевидцев к ним не обращался. Также нет информации о разрушениях на земле.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.05.20

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