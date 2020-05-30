Полицейские устроили вечеринку в кафе во время карантина. Им грозит увольнение

В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа пятеро сотрудников полиции устроили вечеринку в одном из городских кафе, несмотря на эпидемию коронавируса и действующий в регионе режим самоизоляции. В отношении правоохранителей проводится служебная проверка.

По информации регионального полицейского главка, развлекательное мероприятие проходило в ночь на субботу, 30 мая. Информация о вечеринке с участием правоохранителей во время карантина поступила в дежурную часть городской полиции. Прибывшие на место сотрудники полиции застали в заведении пятеро своих коллег из отдела полиции №3.

На владельца кафе составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По информации «СургутИнформ-ТВ», стражи правопорядка устроили празднество в кафе «Гюмри» на Комсомольском проспекте. Фото с места событий появились в соцсетях.

Глава окружной полиции назначил служебную проверку в отношении полицейских. По ее итогам будет решен вопрос об увольнении за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

На сегодняшний день в ХМАО выявлено 2300 случаев заражения коронавирусом, за истекшие сутки число заболевших выросло на 167 человек. Скончались 18 пациентов, выздоровели – 752.

Ханты-Мансийск, Наталья Аникина

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