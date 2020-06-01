Врачам предложили стать дворниками и уборщиками: СКР проверяет информацию о сокращении медиков на Алтае

В Алтайском крае следователи начали проверку данных о сокращении врачей Центра охраны материнства и детства в Барнауле. После увольнения им предложили работать уборщиками, дворниками или санитарами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Проверка была инициирована в связи с сообщениями СМИ, по информации которых ведущим врачам-травматологам и ортопедам Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства по причине сокращения штата предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Следователям предстоит проверить достоверность данной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Барнаул, Наталья Петрова
Барнаул. Другие новости 01.06.20
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