Врачам предложили стать дворниками и уборщиками: СКР проверяет информацию о сокращении медиков на Алтае

В Алтайском крае следователи начали проверку данных о сокращении врачей Центра охраны материнства и детства в Барнауле. После увольнения им предложили работать уборщиками, дворниками или санитарами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Проверка была инициирована в связи с сообщениями СМИ, по информации которых ведущим врачам-травматологам и ортопедам Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства по причине сокращения штата предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников.

Следователям предстоит проверить достоверность данной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Барнаул, Наталья Петрова

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