Детский омбудсмен предложила Путину провести реформу органов опеки

Детский омбудсмен Анна Кузнецова во время онлайн-встречи президента РФ Владимира Путина с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава», заявила о необходимости реформирования системы органов опеки.

По ее словам, число жалоб на работу органов опеки и попечительства в России в прошлом году выросло на 23%. «Наши проверки, мониторинг который мы провели в регионах, подтверждают системные сбои в работе этих органов», – сказала Кузнецова, подчеркнув, что в этой ситуации нельзя ограничиваться «точечными» или «фрагментарными» мерами.

Необходимо реформирование всей системы, заявила она, отметив, что проводимые в регионах прокурорские проверки подтверждают «системные сбои в работе этой структуры».

«У нас есть конкретные предложения (по реформе – прим. ред.), как это можно сделать, и мы готовы этим поделиться», – сказала омбудсмен.

О необходимости реформы института опеки в России Кузнецова заявляла еще в июле 2019 года. Она говорила, что рабочая группа при Министерстве просвещения РФ, которой были переданы предложения по реформированию органов опеки, не сделала «деятельных шагов». Омбудсмен полагает, что необходимо ввести жесткий контроль за воспитательной работой в приемных семьях и оказывать постоянную поддержку семьям, на чьем попечении находятся более трех приемных или опекаемых детей.

Москва, Наталья Петрова

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