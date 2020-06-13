Ученые нашли на азиатских рынках «биологическую бомбу»

Азиатские рынки диких животных – настоящая «биологическая бомба» и большая угроза для человека. К такому выводу пришли ученые, анализируя результаты исследований, проведенных несколько лет назад на рынках и фермах Вьетнама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во Вьетнаме, как и в других странах Юго-Восточной Азии, дикобразов, крыс, летучих мышей и других экзотических животных считают деликатесом, поэтому не только отлавливают в дикой природе, но и специально разводят в фермерских хозяйствах.

Ученые исследовали образцы биологического материала (крови, фекалий и других выделений) этих животных, продававшихся на рынках и фермах в 2013 – 2014 годах.

С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) определялось наличие генетических последовательностей различных коронавирусов в образцах. Были обнаружить следы присутствия шести различных видов патогенов из трех подсемейств семейства Coronaviridae, в том числе бетакоронавирусов, к которым относится возбудитель Covid-19.

«По сравнению с предыдущими исследованиями мы выявили высокую долю положительных образцов среди полевых крыс, предназначенных для потребления человеком, и насекомоядных летучих мышей на фермах гуано, прилегающих к жилищам человека», – цитирует сообщение ученых портал препринтов bioRxiv.

Сообщается, что различные штаммы коронавируса были обнаружены на всех рынках Вьетнама, где продавались живые грызуны, на 60% ферм, где выращивают крыс и дикобразов, и на 94% предприятий, производящих удобрения из выделений летучих мышей.

При этом по мере транспортировки по цепочке поставок доля инфицированных образцов возрастала: среди полевых крыс, продаваемых ловцами, зараженными были чуть более 20% особей, на крупных рынках показатель инфицированности составил 32%, а среди крыс, подаваемых в ресторанах, коронавирус обнаружен в 55,6% случаев.

Аналогичная тенденция отмечена для бамбуковых крыс, дикобразов и летучих мышей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.06.20

В США рассказали о преимуществах новой вакцины от COVID-19. / Помыться, постричься и за стульями: в Петербурге снимается ряд ограничений. / Американский Конгресс намерен ввести дополнительные санкции против Евгения Пригожина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»