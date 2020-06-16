Митрополит запретил служить священнику за вступление в «Единую Россию»

Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф запретил в служении настоятеля храма в честь Рождества Христова в селе Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области протоиерея Игоря Пашменова сроком на три года из-за вступления в партию «Единая Россия». Кроме того, священник участвовал в деятельности местной Общественной палаты. Соответствующий указ митрополит подписал 11 июня. Этим же указом глава Симбирской епархии уволил протоиерея с должности настоятеля храма и вывел его за штат епархии.

В документе также говорится, что Пашменов может лишиться священного сана «в случае игнорирования указа».

Митрополит Иосиф объяснил свое решение тем, что протоиерей Пашменовым был членом политической партии, какой именно – в указе не уточняется, и «исполнял должностные обязанности». Митрополит при этом сослался на постановление Синода РПЦ, в котором говорится о недопустимости участия лиц в священном сане в политических партиях и занятия партийных должностей и постов, сообщает Regnum.

Известно, что протоиерей является членом «Единой России». В ноябре 2019 года священнослужитель вошел в региональный политический совет регионального отделения ЕР по Ульяновской области. Он также был членом областной Общественной палаты.

При этом отмечается, что Пашменов участвовал в деятельности «Единой России» и при трех предыдущих митрополитах, однако тогда его партийная работа не вызывала претензий с их стороны. Митрополит Иосиф запретил служить протоиерею без предварительного собеседования и задним числом, рассказал источник издания.

Ульяновск, Наталья Петрова

Ульяновск. Другие новости 16.06.20

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