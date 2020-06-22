Жарче, чем в Африке: рекордная жара пришла на полюс холода в Якутии

В якутском Верхоянске, который считается одним из полюсов холода в северном полушарии Земли, зафиксирована рекордная жара – 38 градусов. Об этом сообщила глава регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик. Отметим, что на севере Африки сейчас менее жарко, чем на территории севернее Полярного круга. Так, в Тунисе и Египте температуры достигают 30-35 градусов.

По данным метеостанции в Верхоянск, +38 градусов термометры в Верхоянске показали 20 июня. Это рекордный показатель за всю историю метеонаблюдений в Верхоянске. Предыдущий температурный максимум городе составил +37,2 градуса. По словам Маршалик, аналогичный абсолютный максимальный показатель (+38,3 градуса) регистрировался в 2010 году в Якутске.

Синоптик объяснила установление рекордной жары в Верхоянске мощным антициклоном, который пришел с востока России. Кроме того, экстремальный температурный диапазон связан с резко континентальным климатом Якутии.

Впрочем, как отметила метеоролог, жара простоит в Верхоянске не слишком долго – к концу этой недели в городе резко похолодает до +15 градусов, передает РИА «Новости».

Маршалик при этом указала, что 30-градусная жара летом в северных районах Якутии – «это нормальное явление», однако чаще высокие температуры фиксируются в июле, а не в июне.

Стоит отметить, что два населенных пункта Якутии – Верхоянск и Оймякон – претендуют на право называться самой холодной точкой северного полушария планеты. В обоих городах фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.

Добавим, что жаркая погода усугубила пожарную обстановку на природных территориях в Якутии. По состоянию на 22 июня, в регионе зарегистрировано 39 лестных пожаров общей площадью 358 971 га. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 22.06.20

В мире установлен рекорд по суточной прибавке заболевших Covid-19. / Ямальский священник погиб в страшном ДТП. / В Екатеринбурге включат сирену – так начнется минута молчания. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»