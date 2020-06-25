«На наши жалобы приходят только отписки»: оставшиеся без воды жители Алтая перекрыли трассу

Жители пригородного поселка в Барнауле перекрыли Змеиногорский тракт из-за проблем с подачей воды и ее плохого качества. Люди вышли на стихийную протестную акцию вечером 24 июня. Они пожаловались на то, что им подают воду ужасного качества, но даже и такой не хватает.

Обращение протестующих – жителей поселка Сибирская Долина – опубликовано в паблике «Barnaul 22» в социальной сети «ВКонтакте». Они обвиняют в проблемах с водой бывших застройщиков, которые связаны с барнаульским ООО «Водснаб». «Бывшие застройщики, нынешние директор водоснабжающей организации ВодСНАБ и его отец, устроили беспредел», – говорится в обращении. Как утверждают протестующие, они шантажируют жителей поселка, подавая воду с перебоями, поскольку под их контролем находятся скважина и водонапорная башня.

«Качество воды ужасное. Теперь он (экс-застройщик – прим. ред.) этой скважиной шантажирует людей и подает воду с перебоями. Списывая это на несуществующие поломки, обвиняет людей… Итог, во время пандемии, люди сидят без воды, без возможности помыть даже руки. Это больше 700 домов, около 3 тыс. жителей», – заявили местные жители, отмечая, что «24 июня… у многих просто сдали нервы и от отчаяния жители решили перекрыть дорогу, для того чтобы на их проблему обратили внимание».

В обращении отмечается, что люди не один год пишут жалобы в местную администрацию и прокуратуру, но «получают только отписки».

В мэрии Барнаула подтвердили наличие проблемы с водоснабжением поселка и факт перекрытия дороги, пообещав уточнить информацию позднее, передает «Интерфакс».

Тем временем краевая прокуратура начала проверку информацию СМИ о регулярных перебоях водоснабжения жителей поселка Сибирская Долина в Барнауле, говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Из сообщений следует, что вода в поселке подается не регулярно и не надлежащего качества. При проведении проверки будет дана оценка качеству оказания услуг», – заявили в прокуратуре, подчеркнув, что «в случае подтверждения нарушения прав граждан будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования».

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 25.06.20

В Челябинской области за сутки скончались 4 человека с коронавирусом. / Визовые центры Великобритании и Греции возобновляют работу в России. / Пришедших на голосование по поправкам идентифицируют по QR-коду (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»